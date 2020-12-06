حسبالي تحزن لوغـِبت
ميسون نعيم الرومي
حسبالي تحزن دوم لوغبت عنك
متباهي وابدنياك ناسـيني چـَـنـّـك
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ناسـيني چنك ليش ناكر العـِشـرَه
والخوره والعشار تشهد البصره
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والبصره أمّ الخيـر چـِنـَّـه ابسـعاده
إتطشر شملنه اوضاع يهل (العباده)
***
والغـربه يالمحـبوب وجـِّـرَت بـيـنـه
روحي اشتهـَـت(بغداد)عـَنـّـت علينه
***
عـَـنـَّـت عـلينه ايام والگـلب هالحـَـن
للوطن هزنـَـه الشوگ والشَـكوه إلمن ؟
***
إلمن دَگـلي اشــلون نشـكي ألمْنـَه
راحت واجت لسنين واحنه ابقهرنه
***
اسنين او تمر اسنين تسحن عمرنه
أيّـسـْـنـَـه يا (بغداد) هـذا وعـدنـَه
***
والوعد جمرة نار تحرگـنـَه بسـكوت
بالوعد تخلف دوم سكته اوبلا صوت
***
سكته اويهل ادموع وادموعه ع الخد
هذا (العراقي) اينوح بهمومه وايـعـِد
***
اهمومه ثگيله اهواي كثرت اجروحه
جوع او مرض واحروب حايرابروحه
***
روحه الأبـيه ليـش ذلـَّـتهه حـكام
دَمـَّـه ظلم رخصوه! والظلم ما دام
***
دام واتِجـذّر آخ .. هالمرَّت اعـقــود
من بـَدوَت (الثورات) نحصد بالوْعود
***
اوعود او قهر ويّ موت والنفط عدْنـَه
نسـمع ابأسمه او بـس ! بلوتـنـَه منـَّـه
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مـِنـَّه شـبـَـعـْـنه الضيم خـيرَه للاجناب
امصيبه اوغزتنه النوب حفنه امن الاذناب
***
أذناب او تجر اذناب طرگاعه جـَتـْـنـَه
خـَـلـّـونـَه ع الرنگات نســبح ابـدمنه
***
دَمنه رخيص! اشلون وامـْنـَه الوفيـّه
اتربـّي او تزف للموت شن هالبليه
***
بـلوه ابتـلينه احـّاه يا دنـيه كافي
حتى النفس مگطوع والفگرلافي
***
واختم ابياتي هاي ابهاذي المصايب
عـِدْنـَه بلاوي اهواي عدنه العجايب
عـِدْنـَه هموم اهواي كومة مصايب
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4 / ديسمبر/ 2020
ســــــــــــــــــــــــتوكهولم