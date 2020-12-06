حسبالي تحزن لوغـِبت

ميسون نعيم الرومي

حسبالي تحزن دوم لوغبت عنك

متباهي وابدنياك ناسـيني چـَـنـّـك

**

ناسـيني چنك ليش ناكر العـِشـرَه

والخوره والعشار تشهد البصره

***

والبصره أمّ الخيـر چـِنـَّـه ابسـعاده

إتطشر شملنه اوضاع يهل (العباده)

***

والغـربه يالمحـبوب وجـِّـرَت بـيـنـه

روحي اشتهـَـت(بغداد)عـَنـّـت علينه

***

عـَـنـَّـت عـلينه ايام والگـلب هالحـَـن

للوطن هزنـَـه الشوگ والشَـكوه إلمن ؟

***

إلمن دَگـلي اشــلون نشـكي ألمْنـَه

راحت واجت لسنين واحنه ابقهرنه

***

اسنين او تمر اسنين تسحن عمرنه

أيّـسـْـنـَـه يا (بغداد) هـذا وعـدنـَه

***

والوعد جمرة نار تحرگـنـَه بسـكوت

بالوعد تخلف دوم سكته اوبلا صوت

***

سكته اويهل ادموع وادموعه ع الخد

هذا (العراقي) اينوح بهمومه وايـعـِد

***

اهمومه ثگيله اهواي كثرت اجروحه

جوع او مرض واحروب حايرابروحه

***

روحه الأبـيه ليـش ذلـَّـتهه حـكام

دَمـَّـه ظلم رخصوه! والظلم ما دام

***

دام واتِجـذّر آخ .. هالمرَّت اعـقــود

من بـَدوَت (الثورات) نحصد بالوْعود

***

اوعود او قهر ويّ موت والنفط عدْنـَه

نسـمع ابأسمه او بـس ! بلوتـنـَه منـَّـه

***

مـِنـَّه شـبـَـعـْـنه الضيم خـيرَه للاجناب

امصيبه اوغزتنه النوب حفنه امن الاذناب

***

أذناب او تجر اذناب طرگاعه جـَتـْـنـَه

خـَـلـّـونـَه ع الرنگات نســبح ابـدمنه

***

دَمنه رخيص! اشلون وامـْنـَه الوفيـّه

اتربـّي او تزف للموت شن هالبليه

***

بـلوه ابتـلينه احـّاه يا دنـيه كافي

حتى النفس مگطوع والفگرلافي

***

واختم ابياتي هاي ابهاذي المصايب

عـِدْنـَه بلاوي اهواي عدنه العجايب

عـِدْنـَه هموم اهواي كومة مصايب

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4 / ديسمبر/ 2020

ســــــــــــــــــــــــتوكهولم