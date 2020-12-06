“خلال اسبوع”.. مطالبات بكشف المتورطين بصفقة التقاعد

طالب عضو مجلس النواب كريم عليوي المحمداوي، الاحد، بالكشف عن المتورطين بصفقة هيئة التقاعد، فيما امهل الحكومة اسبوعا واحدا.

وقال المحمداوي ان “على رئيس الوزراء والهيئات الرقابية فتح تحقيق مع الجهات المتعاقدة مع شركة ماستر كارد النخيل التي باشرت بسرقة المتقاعدين وبشكل علني من خلال الاستقطاعات”، مبينا ان “هذه الشركة اجبرتهم على التحويل لماستر النخيل وبالفرض العيني دون مراعاة للظروف الصعبة اقتصاديا وصحيا التي يعيشها البلد عموما وشريحة المتقاعدين خصوصا”.

واضاف “بدورنا وضمن واجبنا البرلماني فلن نبقى متفرجين وصامتين على تلك المؤامرة وسيكون لنا موقف اشد قوة وقسوة بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية بهذا الملف مع كل من يثبت تورطه في هذا الملف في حال لم يحصل ايضاح خلال مدة اقصاها سبعة ايام”، معتبرا ان “استهداف هذه الفئة الكبيرة المحرومة والمظلومة هو امر معيب لكل المتورطين فيه”.