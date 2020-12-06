طهران: لا يوجد لدينا علاقات مع فصائل مسلحة خارج سياقات الحكومة العراقية

أبدى السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، السبت، معارضته لاستهداف المقرات الدبلوماسية داخل العراق، وفيما أشار إلى أن ليس لدى بلاده علاقات مع فصائل مسلحة “خارج سياقات الحكومة العراقية”، قال إن بلاده ترحب بإجراء مفاوضات مع السعودية.

وقال مسجدي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن “طهران داعمة للحفاظ على وحدة العراق واستقلاله وتعارض أي انتهاك لسيادته”، مضيفاً: “نعارض وندين استهداف المقرات الدبلوماسية في العراق، وأن الأماكن والبعثات الدبلوماسية يجب أن تنشط بحصانة كاملة”.

وأشار مسجدي إلى “اتخاذ خطوات جيدة لحل القضايا الحدودية العالقة مع العراق والمفاوضات لا تزال مستمرة، وإنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية والخدمية في العراق”، مؤكداً “الاستمرار في تصدير الغاز والكهرباء إلى العراق على الرغم من تأخر دفع المستحقات”.

وأعرب عن أمله في “انسحاب القوات العسكرية من العراق على أساس الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن”، ماضياً إلى القول: “لا يوجد لدينا علاقات مع فصائل مسلحة خارج سياقات الحكومة العراقية”.

وتابع مسجدي: “نرحب بإجراء مفاوضات مع المسؤولين السعوديين ونريد حل المشاكل العالقة”، مضيفاً في الوقت نفسه أن “علاقات العراق مع السعودية أمر يعود إلى الحكومة العراقية ولا نتدخل في قراراتها”.