قصيدة خمرية لشاعر مهجري مجهول، الحلقة الخامسة و الاخيرة (*)

د. رضا العطار

لقد اعلنت مجلة الاديب التي كانت تصدر في المهجر الامريكي في القرن التاسع عشر عن وصول قصيدة عنوانها (الكوكتيل على الشاطئ) من مهاجر لم يذكر اسمه، قدمها للنشر بتواضع واستحياء وهي :

خطر الساقي فقلنا هاتها * * * نحن نرضاها على علاتها

رب كأس زاد في لذاتها * * * اثر الافواه في حافاتها . . هاتها

طف ولا تمسح عن الكأس الشراب * * * طبعته شقة الخود الكعاب

إن مززناه سكرنا بالرضاب * * * قبل ان نسكر من مزاتها . . هاتها

هاتها ذوب لجين وذهب * * * سلطوا الثلج عليه فالتهب

خضخضوه فتلوى وانسكب * * * كسموط دردرت حباتها . . هاتها

جمعوا الاضداد من شتى الخمور* * * وادروا الحرب في طاس تدور

فإذا في النقع ارواح تفور * * * فورة القهوة في مغلاتها . . هاتها

هاتها تعكس اشباح الغروب * * * في خليط من عصارات تروب

كلما غصً بها حلق الطروب * * * طلب التكرار من غصًتها . . هاتها

مالنا يحل لدينا مرًها ؟ * * * تلك دنيانا ، وهذا سره

خيرة اللذات طعما شرًها * * * ويل لمن ينفر من ويلاتها . . هاتها

لا تقل ولىً زمان الطيبات * * * دونك البحر وهاك الغانيات

لم يزل في الرأس كوكتيل الحياة * * * طافح الكأس بتذكاراتها . . هاتها

هاتها وارفع بها عبء السنين * * * عن كهول مرحوا كاليافعين

انما الساعة عند العارفين * * * ساعة خلس للعاشقين . . هاتها

* مقتبس من كتاب ادبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية لجورج صيدح بيروت 1957