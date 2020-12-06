مستشار الكاظمي: التخطيط المالي سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأحد، أن التخطيط المالي هو ما سيحدد مستقبل الأشهر المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله، إن “التخطيط المالي هو ما يحدد مستقبل الأشهر المقبلة ابتداء من الأول من كانون الثاني”، مبينا أن “الجميع ينتظرون التخطيط المالي لمعرفة كيفية تحديد النفقات والإيرادات ومعالجة العجز إن وجد”.

وأضاف، أن “الخروج من الأزمة المالية يعتمد على التدبير وضغط النفقات وتعظيم الموارد ووضع الأولويات بالشكل الصحيح بحيث إن هنالك أشياء قابلة للضغط والتقسيط”.

وعن إمكانية اقتراض العراق مجددا لسد العجز الحاصل بيّن صالح، أن “الاقتراض يعتمد على قانون الموازنة ويحدد بقانون في مجلس النواب”، لافتا إلى أن “هنالك حدودا لعملية الاقتراض”، مشيرا إلى أن “الخطورة تكمن بالاعتماد على مورد واحد هو النفط وتحديد أسعاره في الخارج”.