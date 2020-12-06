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معهد التطوير القضائي يستضيف ندوة نقاشية حول موضوع مشاهدة المحضون

نظم معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الأعلى ندوة لمناقشة موضوع  مشاهدة المحضون من قبل والديه.

وأفاد مراسل المركز الإعلامي إن الورشة حضرها السادة القضاة أعضاء هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لتعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية.

وأضاف المراسل أن المجتمعين ناقشوا توجه مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة بشأن دراسة إمكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال أيام العطل الرسمية مع زيادة أيام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين ، وكذلك جهود مجلس القضاء في توفير أماكن مناسبة لمشاهدة المحضون.

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