مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، أمس، عن عزم المحافظة إنشاء مناطق للتبادل التجاري قرب مداخل العاصمة.

وقال العطا في تصريحات صحفية، إن “المحافظة وبتوجيه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعمل على انشاء مناطق تبادل تجاري بالقرب من مداخل العاصمة الخمسة، التي تربطها بباقي المحافظات”، لافتًا إلى أن “المحافظة تعمل على إيجاد الأراضي المناسبة بالقرب من الخطوط السريعة الداخلة إلى بغداد، ويجب أن تكون كبيرة، ولا تقل عن 100 دونم لتكون مناسبة كمواقع تبادل تجاري”.

ولفت إلى أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار سعي الحكومة في الحفاظ على شوارع العاصمة من مركبات الحمل ذات الحمولات الكبيرة جدًا،التي تؤثر بشكل واضح للعيان في أغلب شوارع بغداد”، مبينًا أن “مناطق التبادل التجاري يجب أن تكون قبل دخول بغداد بمسافة ليست ببعيدة”.