وزير الخارجية يدعو لنزع فتيل الأزمات سلميَّا

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، أن إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقَّق ما لم يتمَّ انتهاج سياسات ثابتة وواقعيَّة ودائميَّة لحلّ بُؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المِنطقة، مشددًا على تجنيب أن يكون العراق ساحة للصراعات أو مُنطلَقًا للاعتداء على دول الجوار.

وشدد حسين في كلمته خلال حوار المنامة على أن “إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقَّق ما لم يتمَّ انتهاج سياسات ثابتة وواقعيَّة ودائميَّة لحلّ بُؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المِنطقة بالسُبُل السلميَّة”. ولفت إلى تجنيب أن “يكون العراق ساحة للصراعات أو مُنطلَقًا للاعتداء على دول الجوار”، مبينًا أن “التداخُلات والتشابُكات التي يشهدها عالمنا على صعيد علاقاته الدوليَّة لا تجعل أيّ دولة في مأمن ومعزل عن التحدِّيات”.

ودعا وزير الخارجية إلى “المحافظة على الأمن الإقليميّ والدوليّ وتحقيق مُتطلّباته”، لافتًا إلى أن “غياب آليّات حلِّ النزاعات في المنطقة جعلها من أكثر مناطق العالم توتُّرًا وتأزُّمًا، وخلَّفت أوضاعًا من عدم الاستقرار ترسَّخت آثارُها”.