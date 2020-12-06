وزير النفط: خطط تطوير الحقول النفطية السابقة لاتصب في مصلحة العراق وسنطور قطاعين

اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الاحد، ان خطط تطوير الحقول النفطية السابقة لا تصب في مصلحة العراق، مبينا انه البلد يتجه نجو تطوير قطاعين.

وقال اسماعيل في حديث لعدد من وسائل الاعلام ان “البلد يتوجه حاليا لتطوير قطاعين هو” الغاز” والبتروكيمياويات ومن ضمنها المصافي، مؤكدا ان توجه الحكومة التي تقوم بتاسيسه حاليا ان يكون الاستثمارات اغلبها في الغاز والمصافي”.

واضاف ان “العراق سيراجع خطة تطوير شاملة للحقول النفط وخاصة انتاج الذروة ، مؤكدا ان الخطط السابقة لاتصب في مصلحة العراق وفقا لمؤشرات الاولية التي جاء بها فيروس كورونا”.

واشار عبد الجبار الى ان “العراق يقوم حاليا بدور اعادة الصياغة وجعل التوازن بين الاستثمارات التي تضخ لزيادة الطاقات الانتاجية واالتصديرية للنفط الخام والاستثمارات التي تضخ لدعم قطاع المصافي والبتروكياويات وانتاج الغاز.

يذكر ان العراق تاثر بشكل كبير في انخفاض اسعار النفط الذي يعتمد عليها بشكل رئيسي في موازنته العامة نتيجة انتشار فيروس كورونا اضافة الى اتجاه الدول الى الاعتماد على الطاقة النظيفة كالغاز والطاقة الشمسية والرياح.