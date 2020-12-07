أبوذيّات متنوعة

د. حسن كاظم محمد

تمهيد: الملاحظ أن الناس على العموم عانت من حالة الخوف والقلق والكآبة بإطالة مرحلة جائحة كورونا. ونحن نمر بهذه الأوضاع أرى بأننا بحاجة الى ترطيب الأجواء مع التزامنا الكامل بوسائل الوقاية وإيماننا الراسخ بالخالق العظيم الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، آملا أن تشمل السنة المقبلة الطمأنينة وراحة البال للجميع.

سِـمَـعْـتِ بْـإذني مِـن جـيـرانّـه البَگّـال

حَـچـي بي فـائـده يِـنـعــقِـل وِلْ يـنگال

سِـمچ مسگوف طـيّـب بيدي مِن ينكال

ســچــيــنـه وچَــطَــل نــتـرُك سِــوِيّــه

∞ ∞ ∞ ∞

جَـرُّب صديقك سَـنه وِنطي الراي عَـنّه

مَـتـفـيـد بَـس مرحـبه ورايح إله تْـعَـنّه

شوفه بْـمسيرة درب وِحتاج لـك عَـنه*

يِـبـتعِـد عَـنّـك ميل والـلـدغه سَـم حَـيّه

*بمعنى عملة الخمسة فلوس سابقاً

∞ ∞ ∞ ∞

صُـبْـح ومِـسه أشـكـر نِـعَــم ربّـي

مِـن نـطـفه خلقْـني وْصِـرت أربّي

أوَسْـع الـفِـكِـر وَتْـنَـوّر سِرِ الـبي*

أسراره ورحـمـتـه لْـكـل الـبَـريّـه

*بمعنى بِه

∞ ∞ ∞ ∞

قِـلّـة خَـيل سروج هواي مـوجـوده

شِـدهِـن عَ چّـلِـب وِتْـمـعَّـن بْـجـوده

يُـوفـي صـاحـبه ويضحّي له جـوده

وِتْـغَــزِّر بْـعـيـنه الـمِـلـحه والـمَـيّـه

∞ ∞ ∞ ∞

لو أعْـلِـگ الـعَـشره شمع لـو ألِـف

ما تِـنـفـع الـچّـذاب والـنـاكِـر وِلِـف

أضُـم الـوفـي وَشْـبِـچ بِـــدَيّـه ولِـف

ضَـمّـة حبـيبي گِـلت ما أبَـد مَـنسيّه

وإلى اللقاء