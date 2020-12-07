الأسير شادي سمير حلاوة مصاب بمرض الكبد ويصارع المرض في سجون الاحتلال (1980م – 2020م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف أخطر حالات الأسرى المرضي المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والتي تعتبر تلك السجون الظلامية بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة, والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للأمراض والموت البطيء ينهش في أجسادهم,

والأسير المريض/ شادي سميرعبد الوهاب حلاوة ابن الأربعون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته والقابع حالياً في سجن (الديمون) والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها، وقد أنهى عامه الخامس عشر خلف القضبان ودخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي فهو يقضي حكماً بالسجن خمسة وعشرون عاماً وأمضى منها حتى الآن ستة عشر عاماً.

الأسير المريض :- شادي سمير عبد الوهاب حلاوة “أبو معاذ”

مواليد:- 23/1/1980م

البلدة الاصلية:- هوج

مكان الإقامة :- مخيم جباليا منطقة العلمي

الحالة الاجتماعية :- أعزب

العائلة الفاضلة:- تتكون عائلة الأسير من الوالد والوالدة المتوفية في العام 1994 وله من الإخوة أثنين وخمس بنات بما فيهم الأسير شادي ومن زوجة والدة الثانية له من الإخوة ثلاثة اشقاء وبنتين ويعتبر شادي هو البكر

المؤهل العلمي:- تلقي تعلميه الابتدائي في مدرسة أبو حسين وترك مقاعد الدراسة.

تاريخ الاعتقال:- 12/12/2005م

مكان الاعتقال:- الديمون

الحكم:- أربعة مؤبدات و40 عاماً

التهمة الموجة الية:- مقاومة الاحتلال وقتل جنود إسرائيليين

إجراء تعسفي وظالم: يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير المريض شادي بمنعة من رؤية أهلة (إخوته وأخواته وأقاربه) بحجة “المنع الأمني” وكانت آخر زيارة له في شهر 8/2018م

اعتقال الأسير:- شادي حلاوة

خرج الأسير “حلاوة” الذي كان مطلوب ومطاردا لقوات الاحتلال من غزة إلى مصر تم إلى إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات فدائية تم القاء القبض عليه وخضع لتحقيق قاس في أقبية سجن عسقلان وكان عليه اعترافات مسبقة من قبل أصدقائه وتم إبلاغ ذويه عن طريق الصليب باعتقال أبنهم تم انتقل إلى سجن بئر السبع تم نفحة تم الديمون.

الحالة الصحية للأسير:- شادي حلاوة

في حديثي مع والد الأسير شادي عن معاناة أبنه في الأسر فقد أفاد لي بأنه يعاني من مشاكل صحية في الكبد والكلي والأعصاب ويعيش على المسكنات التي لا تساهم في التخفيف من الآلام والأمراض التي تنهش جسده.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض حلاوة للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون- الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات-والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة- الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات.