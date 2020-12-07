البابا فرنسيس يزور العراق في آذار المقبل

اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، ان بابا الفاتيكان فرنسيس سيزور العراق في اذار من العام المقبل.

وقالت الخارجية في تصريح مقتضب نلقته وكالة الانباء شبه الرسمية “واع”، “البابا فرنسيس يزور العراق في اذار من العام المقبل”. دون مزيد من التفاصيل.