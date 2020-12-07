التربية النيابية: سنطالب بزيادة عدد ايام دوام المدارس بالاسبوع

اكدت لجنة التربية النيابية، الاثنين، انها ستطالب بزيادة عدد ايام دوام المدارس بالاسبوع، فيما اكدت على ضرورة تكثيف زيارات الفرق الطبية للمدارس.

وقال عضو اللجنة النائب عباس الزاملي في بيان ان “لجنة التربية النيابية تثمن الدور الذي تقوم به خلية الازمة والتعامل مع ازمة تفشي جائحة كورونا ومع بداية الاعلان عن بداية العام الدراسي الجديد ( 2020 ، 2021 ) ولما للزيارات الميدانية للمدارس و التي تقوم بها الفرق الصحية من اهمية كبيرة”.

وشدد على “ضرورة تكثيف جهود الفرق الطبية في المحافظات كافة وزيارة المدارس بشكل يومي والاعلان عن نتائج الزيارات والفحوصات للتلاميذ والطلبة والكوادر التربوية لمعرفة تأثير انطلاق الدوام على زيادة عدد الاصابات من عدمها”.

وتابع ان “لدى لجنة التربية توجه للمطالبة بزيادة عدد ايام الدوام بعد معرفة نتائج زيارات المفارز الطبية للمدارس”، لافتا الى ان “الدوام ليوم واحد لايكفي لتعليم التلاميذ وزيادة استيعابهم للمواد خصوصا المرحلة الابتدائية”.