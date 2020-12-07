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الصحة العالمية تدعو لعدم التراخي في ظل التفاؤل بالتوصل إلى لقاحات

دعا خبراء منظمة الصحة العالمية إلى عدم التراخي في ظل التفاؤل الذي أثاره التوصل إلى لقاحات.

وأكد مدير برنامج الحالات الصحية الطارئة مايك رايان أن “التلقيح سيضيف أداة مهمة وقوية إلى مجموعة الأدوات المتاحة لنا لمكافحة الوباء، لكنها لن تفي وحدها بالمهمة”.

وتقول المنظمة إن التجارب السريرية أجريت على 51 لقاحا في العالم، وبات 13 منها في المرحلة الأخيرة من التجارب.

وانطلقت أمس بالعاصمة موسكو حملة تطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح “سبوتنك في” (SPUTNIK V) لتكون روسيا أول بلد يبدأ حملة واسعة للتطعيم باللقاح، وحسب سلطات البلاد فإن الأولوية ستكون للطواقم الطبية والتعليمية، والموظفين الحكوميين المعنيين بالخدمات الاجتماعية. كما أعلنت السلطات أنها ستبدأ بتصدير اللقاح للدول المهتمة مطلع العام المقبل.

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