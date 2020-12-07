برلماني يدعو الحكومة للاسراع بارسال الموازنة: المواطن هو المتضرر الوحيد

دعا النائب عن صادقون احمد،الاثنين، الحكومة الى الاسراع بارسال الموازنة العامة الى البرلمان، لافتا الى ان المتضرر الوحيد من تأخيرها هو المواطن.

وقال الكناني في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان ان “هناك تسويفا واضحا من قبل حكومة الكاظمي فيما يخص الموازنة والتي تعتبر من اهم الحقوق للمواطن العراقي لما لها من اهمية في المحافظة على سير عجلة الحياة التي سوف تتوقف، حيث تعتبر الموازنة من اهم مفاصل الحياة واقرارها مفتاح للخلاص من مشاكل اقتصادية كثيرة وعلى اساس الموازنة يتم وضع الخطط الاقتصادية ووضع حلول للمشاكل المتعلقة بالعجز فيها لتلافي الازمات”.

واضاف ان “اقرار الموازنة يرتبط بشكل اساس في الرواتب والمخصصات الوظيفية والمشاريع الحكومية بالتالي فان فأن تأخير ارسالها الى مجلس النواب قد يمدد الازمة الى وقت اخر ويفاقم المشاكل الاقتصادية، ولا نجد اي مسوغ حقيقي لتأخير ارسالها”، لافتا الى ان “الحكومة عليها ان تعي بان اقرار الموازنة سيحتاج الى وقت داخل مجلس النواب وهو امر ياخذ وقت طويل”.

واكد انه “حفاظا على ديمومة الحياة الاقتصادية فاننا ندعو الحكومة الى الاسراع في ارسال الموازنة وعدم استغلالها كورقة ضغط لان المتضرر الوحيد من هذا الامر والمناكفات هو المواطن”.