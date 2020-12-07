صالح يشيد بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية

اشاد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، فيما ابدى الوفد السعودي التزام الرياض في دعم استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له”.

واضاف انه “في مستهل اللقاء نقل الوزير القصبي، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل صالح، الوزير القصبي، تحياته وتقديره لجلالة الملك وسمو ولي العهد، وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة”.

وأكد صالح “أهمية تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات، والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وتعزيزها نحو المزيد من التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق مصالح شعبي البلدين”.

وأشاد اللقاء “بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها”.

من جانبه، قدّم الوزير القصبي عميق شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكداً التزام المملكة في دعم استقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.