عمليات نينوى: لن نسمح بتواجد أية قوة مسلحة في شنگال

أكدت قيادة عمليات غرب نينوى، الأحد، أنها لن تسمح بتواجد أية قوة مسلحة في قضاء شنگال (سنجار)، فيما حددت القطعات الأمنية المسؤولة عن حماية القضاء.

قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي قال اليوم: «بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان، فإن حماية قضاء سنجار حالياً من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية وجهاز الأمن، بالتنسيق مع جهاز المخابرات فقط».

وشدد الطائي على «عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، بالتواجد أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء».

وكان كل من أربيل وبغداد أعلنتا مؤخراً عن اتفاق «تاريخي» بخصوص تطبيع الأوضاع في شنگال على المستويين الإداري والأمني، يمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وإخراج كل الفصائل والقوات الدخيلة من القضاء.