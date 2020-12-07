غلق دائرتي أحوال في نينوى وكركوك

أعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، الاثنين، عن إغلاق دائرتي أحوال في محافظتي نينوى وكركوك لإصدار البطاقة الوطنية.

وقال الكعبي في بيان إنه “سيتم غلق دائرتي أحوال ( زمار – ربيعة) في محافظة نينوى يوم التاسع من الشهر الجاري وذلك لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين ويكون الحجز الالكتروني بعد افتتاح الدائرة من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية”.

وأضاف أن “دائرة أحوال ( الرشاد ) في محافظة كركوك ستغلق في يوم 9 / 12 / 2020 وذلك لإصدار البطاقة الوطنية للمواطنين ويكون الحجز الالكتروني بعد افتتاح الدائرة من خلال موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية”.