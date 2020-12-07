مهرجان سينما الحقيقة للافلام التسجيلية

الفيلم الوثائقيّ “غزّة” يُعرض في نخبة الوثائقيات بمهرجان سينما الحقيقة الـ14

يُعرض الفيلم الوثائقي الطويل “غزة” للمخرجَين جاري كين وأندرو ماكونيل، الحاصل على جائزة أفضل فيلم وثائقيّ من “مهرجان أيرلندا السينمائيّ” لعام 2019، في قسم “نخبة الوثائقيات العالمية” في مهرجان سينما الحقيقة الدولي بدورته الرابعة عشر.

يسلّط فيلم غزة الضوء على شخصيّات مختلفة من المجتمع الفلسطينيّ في غزّة، ولا تقتصر على شخوص الأحداث الّتي يتناولها الإعلام عادة، ما جعل الفيلم مختلفًا عن غيره. قدّم الفيلم الناس بأحلامهم ومشاغلهم وهمومهم، واختلافاتهم المتفاوتة من جيل إلى جيل ومن طبقة إلى أخرى، ليشكّلوا جميعًا معزوفة من معزوفات غزّة الخارجة عن الطبيعة تتحدى جميع أشكال الظلم والجور والاحتلال.

وعُرض الفيلم في مهرجانات صاندنص، وهات داكس ودوبلين، وحصد جائزة أفضل فيلم وثائقي من مهرجان ايرلندا السينمائي لعام 2019.

وواجهت الفيلم معيقات وعراقيل جمّة، كان أكثر تعقيداً إصدار تصاريح الدخول إلى غزّة من الجانب الصهيوني، عبر معبر بيت حانون، لطاقم الفيلم المكوّن من أربعة أشخاص: المخرج والمصوّر والمونتير ومهندس الصوت، ومواجهة العراقيل الإسرائيليّة.

وحظي مهرجان سينما الحقيقة الدولي للأفلام الوثائقية الذي يعقد منذ 14 عاما في ايران، بمشاركة دولية واسعة كانت على رأسها الامريكية رغم تفشي كورونا.

وتعقد الدورة الـ14 من مهرجان سينما الحقيقة الدولي عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة بين 15 من ديسمبر والثاني والعشرين منه بعد تمديد موعد التظاهرة لمدّة ثمانية أيام، وسط أجواء صعبة، وتحت رحمة إجراءات وقائية مشددة، وفي إطار عروض دولية ومحلية تتبناها منصات إلكترونية مخصّصة لعرض الافلام.