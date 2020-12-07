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نائب يدعو إلى “تغيير” مدير عام تربية صلاح الدين بسبب “شبهات فساد”

دعا النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير التربية علي حميد الدليمي، إلى “تغيير” مدير عام تربية المحافظة، عازياً ذلك إلى “شبهات فساد”، وزرع “الفتنة الطائفية”.

وقال آمرلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع النائب مختار الموسوي، إن على “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التربية الإسراع بتغيير مدير عام تربية صلاح الدين لوجود شبهات فساد فضلا عن نشر الطائفية في المحافظة”.

وأضاف آمرلي أن “مدير تربية صلاح الدين وصل به الحال إلى زرع الفتنة الطائفية في بعض مدارس المحافظة لأسباب سياسية طائفية”.

وتابع “أننا أبلغنا وزير التربية بفساد وطائفية مدير تربية صلاح الدين في قضاءي امرلي والطوز”، مؤكدا ان “هناك ملفات وادلة تثبت تورطه بفساد مالي وإداري”.

وطالب آمرلي بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق بفساد تربية صلاح الدين للوقوف على سرقات رواتب الموظفين”.

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