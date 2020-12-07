نائب يكشف أسباب استمرار أزمة الكهرباء

كشف النائب أمجد العقابي، الاثنين، عن أسباب استمرار أزمة الكهرباء في محافظات عدة.

وقال العقابي خلال مؤتمر صحفي عقده في البرلمان بمشاركة عدد من النواب، إن “استمرار ازمة الكهرباء والسبب الرئيسي في انقطاع الطاقة الكهربائية انخفاض ضغط الغاز الايراني لمحطات ومنها القدس الحرارية والصدر الغازية وبسماية والمنصورية، كون وزارة النفط المتعاقدة مع الجانب الايراني لاستيراد الغاز ووزارة الكهرباء لمدة سنة لم تدفع مستحقات الى الجانب الايراني كمستحقات الغاز، ما أدى الى ان الجانب الايراني لم بعد يدفع الغاز بالصورة الصحيحة”.

وأضاف أن “رئيس الوزراء غير متعاون بهذا الشأن ودعم وزارة الكهرباء التي تعاني من قلة السيولة والتخيصات المالية والمحطات الكهربائية بدأت تخرج عن العمل لعدم وجود صيانة وعدم وجود سيولة مالية”.

ودعا العقابي، وزارة المالية، إلى “اطلاق السيولة المالية والتخصيصات الى وزارة الكهربائية لتأهيل المحطات”.