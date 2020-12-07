نائب يكشف عن جمع تواقيع لانهاء تكليف محافظ ذي قار

كشف النائب عن محافظة ذي قار ستار الجابري، عن ارسال 12 توقيعا برلمانيا لنواب من من ذي قار الى مجلس الوزراء للمطالبة بإنهاء تلكيف المحافظ على خلفية “شبهات فساد”.

وقال الجابري ان “تكليف محافظ ذي قار ناظم الوائلي كان مخالفا للقانون والدستور على اعتبار انه جاء ضمن حكومة تصريف الاعمال برئاسة عادل عبد المهدي، مبينا ان “الوائلي استغل الفوضى وغياب سلطة الدولة والقانون والاستهتار بدماء الشهداء والتضحيات والاستهانة بالاسم الكبير الذي تحمله المحافظة في تاريخها المشرف”.

واضاف الجابري، ان “هنالك مؤشرات واضحة على المحافظ باستغلال وهدر المال العام والفساد الاداري والمالي وحصر المشاريع بيد بعض الشركات وتنفيذ مشاريع مخالفة للضوابط اضافة الى وجود العديد من شبهات الفساد في بعض المشاريع خلال فترة عمله”، لافتا الى انه “تم جمع تواقيع 12 نائبا من اصل 19 من نواب المحافظة وارسالها الى مجلس النواب للمطالبة بانهاء تكليف الوائلي واستبداله بشخصية نزيهة وقادرة على ادارة ملف المحافظة”.

واكد انه “بصفته نائبا عن المحافظة وضمن دوره في لجنة مراقبة البرنامج الحكومي، فقد رفعنا كتبا وملفات الى هيئة النزاهة بصدد رفع شكوى الى الادعاء العام”، موضحا ان “هنالك العديد من الكتب التي رفعت الى النزاهة من قبلنا على الأداء والمشاريع التي أشرف عليها والمؤشرات المسجلة عليه وهنالك لجان تحقيقية شكلت من النزاهة ونعمل على متابعتها والتنسيق ايضا مع اللجنة التي شكلت برئاسة قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي لمتابعة الوضع في المحافظة وهي متوجه الى اقالة الحكومة المحلية وتشكيل حكومة جديدة”.