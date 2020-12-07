وزير خارجية العراق يؤكد ضرورة إيجاد آلية للعمل المشترك مع مجلس التعاون الخليجى

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي – على هامش فعاليات الدورة السادسة عشرة لمؤتمر حوار المنامة والمنعقد في مملكة البحرين – مع الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف.

وبحث الجانبان – وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية – عددا من الموضوعات التي تتعلق بالشأن العراقي.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد وصل إلى البحرين، يوم الخميس الماضي، للمشاركة بمنتدى حوار المنامة في دورته الـ16.