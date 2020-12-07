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وزير سعودي للحلبوسي: سنسخر كل الجهود لتحقيق نتائج التعاون على أرض الواقع

أبدى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاثنين، دعم مجلس النواب لكل ما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق، في حين قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن بلاده “ستسخِّر كل الجهود” لتحقيق نتائج التعاون على أرض الواقع.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، والتنسيق والتعاون وفقاً لاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقَّعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري، وبما يحقق المصالح المتبادلة”.

وأكد الحلبوسي، وفقاً للبيان، أن “المجلس يدعم تعزيز التعاون بين البلدين، وكلَّ ما ينشِّط عجلة الاستثمار والاقتصاد في العراق وتذليل العقبات، من خلال التشريعات اللازمة لخلق بيئة استثمارية جاذبة”.

من جهته، أعرب القصبي عن “رغبة المملكة العربية السعودية بإدامة التواصل والتعاون مع العراق في المجالات كافة”، مشيراً إلى أن “المملكة ستسخِّر كل الجهود من الخبرات والإمكانات لتحقيق نتائج التعاون على أرض الواقع”.

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