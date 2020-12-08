إنزال للتحالف يطيح بخمسة دواعش جنوب الحسكة

قالت مصادر محلية وحقوقية سورية، اليوم الاثنين، إن قوات التحالف الدولي نفذت إنزالاً جوياً بالاشتراك مع القوات الأمنية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› واعتقلت خمسة أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «نفذت قوات مكافحة الإرهاب (التابعة لـ قسد) عملية مداهمة، تزامناً مع إنزال جوي للتحالف الدولي، في قرية الفكة جنوبي الحسكة، وداهمت منزلاً فيها، واعتقلت 5 أشخاص بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش».

وتنشط خلايا تابعة لتنظيم داعش في شرقي الفرات وتنفذ عمليات تفجير واغتيالات.

وتلاحق قوات التحالف الدولي التي تقودها واشنطن خلايا تنظيم داعش في شمال شرق سوريا وتمكنت من قتل واعتقال العشرات مؤخراً.