الأرجنتين.. مشروع قانون لطباعة صورة مارادونا على العملة

مارادونا توفي في 25 نوفمبر بسكتة قلبية عن 60 عاما.

تقدمت السناتورة الأرجنتينية نورما دورانجو، الاثنني، بمشروع قانون إلى الكونغرس في بلادها لطباعة صورة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا على ورق للعملة

وطلبت السناتورة وضع صورة نجم كرة القدم الراحل مارادونا على ورقة الألف بيزو.

وقالت دورانجو إن الورقة النقدية، التي تبلغ قيمتها حوالي 12.27 دولارا، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنجلترا في كأس العالم من الجانب الآخر.

وكان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيترشيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2-1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

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وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر بسكتة قلبية عن 60 عاما.

وقالت دورانجو: “الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا، لكن أيضا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على شيء يتعلق بمارادونا”.

ولم تذكر دورانجو السبب وراء اختيار الهدف الذي اشتهر باسم “هدف الرب” بدلا من هدف مارادونا الثاني الذي جاء بمهارة فردية فائقة ويعد من بين أفضل الأهداف في التاريخ.

لكنها قالت إن الباب مفتوح أمام المشرّعين لتعديل اقتراحها المتوقع مناقشته في بداية العام الجديد. وتحمل حاليا ورقة الألف بيزو صورة الطائر الوطني.