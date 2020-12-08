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العراق يشرع بالتنقيب عن الغاز غربي الأنبار

ا كشف رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الاثنين، عن إرسال وزارة النفط الاتحادية في بغداد، فرق استكشاف وطنية إلى محافظة الانبار للتنقيب عن النفط والغاز.

وقال الحلبوسي  إنه “ومن خلال عدة اجتماعات مع وزارة النفط تم الاتفاق على إرسال الفرق الاستكشافية الوطنية للتنقيب الى الانبار، وباشرت فعلا قبل نحو شهر ونصف بالعمل ضمن مناطق تمتد من حقل عكاز وصولا إلى قضاء راوة غربي الانبار 200 غرب غرب بغداد”.

وأضاف أن “هناك بؤرا استكشافية متوقع احتوائها على غاز يفوق 10 مرات ما موجود في حقل عكاز الغازي غرب الانبار”، لافتا إلى أن “العمليات تجري بإشراف مدير عام الاستكشافات النفطية المهندس نشوان محمد، وبواقع ثلاث فرق تعمل في المحافظة”.

وأعرب الحلبوسي ، عن “أمله في أن تعزز الجهود الحالية موقع العراق بين الدول المنتجة للغاز، بما ينعكس ايجابا على واقع الاقتصادي العراقي عموما”.

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