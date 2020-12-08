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رئيس كتلة المشروع العربي: تأخير رواتب كوردستان يضر بوحدة العراق

أكد الشيخ خميس الخنجر، رئيس كتلة «المشروع العربي»، اليوم الاثنين، أن تأخير صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان يضر بوحدة العراق، داعياً البرلمان والحكومة العراقية إلى معالجة هذه الأزمة برؤية وطنية مستقبلية.

وقال الخنجر عبر ‹فيس بوك›: «تأخير صرف رواتب أهلنا في كوردستان؛ رسالة سلبية تضر بوحدة العراق».

وأضاف القيادي السني، قائلاً: «‏في الأيام الصعبة علينا أن نبتعد عن الحسابات الضيقة التي تكلف الكثير ولو بعد حين».

وختم بالقول: «أملي كبير بالأخوة في مجلس النواب ومجلس الوزراء أن يعالجوا هذه الأزمة برؤية وطنية مستقبلية».

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