رئيس نادي الجوية: أبواب النادي مفتوحة لـنجمي الصقور عمانوئيل وملا محمد

أكد رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي اللواء شهاب جاهد بان ابواب النادي مفتوحة لنجمي الصقور السابقين اكرم عمانوئيل وهوار ملا محمد بالتواجد في أروقة النادي.

وذكر قائد القوة الجوية رئيس النادي في بيان ) ” الكابتن اكرم عمانوئيل مرحب به تحت اي منصب يراه وسنتواصل معه من اجل تواجده في ناديه وبين محبيه وذلك لرد الدين له بعدما قدم الكثير

لكرة الصقور في فترة التسعينيات وساهم بشكل كبير في احراز لقب الدوري وكأس العراق موسم ١٩٩١-١٩٩٢ كما توج مع الفريق باربعة القاب موسم ١٩٩٦-١٩٩٧ إضافة الى بطولة اندية النخبة والعديد من الالقاب”.

و أشار جاهد،” إننا تفاجئنا بانسحاب هوار ملا محمد من منصبه كمستشار للنادي وهو خيار يعود له كوننا فتحنا الابواب لأبناء هذا النادي العريق، لافتا إلى أن،” ملا محمد مرحب به في أي وقت يراه”.

وكان هوار ملا محمد قد قدم إستقالته قبل أيام من منصبه كمستشار في نادي القوة الجوية.