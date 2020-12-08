صعود وسقوط عازف كمان بارع من الأيام الجميلة !..

في نهاية الثمانينات و التسعينات ــ بالطبع و الآن أيضا ــ كنت أقوم في أيام الصيف الطويلة بنزهتي اليومية كعادة متأصلة ، من مشية رياضية على امتداد نهر الدانوب في قلب بودابست الحبيبة ! ، حيث كانت المقاهي تتربع على محاذاة ضفة النهر بتألق و ضياء مصابيحها المشعة و الزاهية و أصيص ورودها الزاهية ، ولكن ببساطة و على سجية ، يؤمها ــ على الأغلب ــ سواح أجانب جلهم من الألمان و النمساويين ، وكلما كنتُ اقترب من هذه المقاهي لأمضي عبر الطريق اللصيق و المحاذي لهذه المقاهي ، كانت تستقبلني على بعد أنغام موسيقية تعزفها مجموعة عازفي الكمان بهمة و استغراق وبمهارة رائعة وملفتة بأصالتها الفنية الساحرة ، وهم يدورون حول موائد ضيوف المقهى عزفا سريعا بإيقاعات و أنغام راقصة ، تبعث على شعور بمرح و بهجة عند الحضور أو المارة في آن مع رقص حميم مع سائحات متحمسات وجذلات حول المائدة ، كنتُ أقف أحيانا لدقائق ــ مع تجمع من مارة عابرين مثلي ــ للاستمتاع بالعزف و أصفق بعد انتهاء الوصلة تقديرا وإشادة للفرقة العازفة ثم أمضي لمواصلة نزهتي ، ومع مرور أيام و سنين على هذه الوتيرة تشكلت ــ طبعا عن بعد ــ علاقة نظر ودية بيني وبين أحد العازفين (علاقة تختزلها مختصرة إيماءة رأس بهيئة تحية أو ترحيب رأس ) و الذي يبدو أنه كان منتبها لمروري اليومي و ممتنا لتقديري لعزفهم ، وفي أحيان أخرى كان يرفع بحركة سريعة بأصبعيه محييا إياي بقبعته الجانحة على أذنيه كطائر أسود على وشك انطلاق متأنقا بملابسه الخاصة بالعازفين وهي مكوّنة من صديرة سوداء، قميص أبيض ، و بنطال أسود ، كلها مكوي بكل حرص وعناية ، مع ربطة عنق مرقطة على هيئة فراشة تلتصق برقبته النحيفة كخفاش غاف ، في أثناء ذلك ومع مرور شهور وسنوات قليلة جاء عصف سريع ، كانهيارات قمم ثلوج مباغتة أو سلسلة دومينو متتالية لدول المعسكر الاشتراكي على أثر ضربات معاول غورباتشوف المدمرة ! ، حيث أخذت هذه المقاهي تظهر بحلة جديدة مضفية على نفسها مسحة رأسمالية واضحة وملفتة من خلال ديكورات فخمة وأثاث باذخ ، ومصابيح جديدة أكثر تألقا وشعاعا مرتعشا بذبذبات ملونة تومض كعيون وسيعة على بعد بعيد ، كل ذلك مصحوبا بترحيب مضيفات جميلات يلوّحن بقائمة الطعام داعيات السواح العابرين إلى الدخول مع ابتسامة مهنية و مصنعة ، حيث ثمة عازف بيانو برفقة مغنية بالكاد يُسمع صوتها الخافت وهي تغني مقلدة أغان أمريكية معتادة تبعث على نعاس وتثاؤب ، بدلا من أنغام عازفي الكمان البهيجة و الصدّاحة و الذين أخذوا يختفون شيئا فشيئا ، كأنهم فقدوا مكانهم في هذا العالم الطارئ والجديد و المتقدم سريعا بكل شراسة وهمة ..