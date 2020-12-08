قيادي في ENKS: استئناف المفاوضات الكوردية – الكوردية قريباً

كشف قيادي كوردي سوري، اليوم الاثنين، أن المحادثات الكوردية – الكورديةا لسورية سوف تستأنف قريباً، وذلك بعد وصول الراعي الأمريكي إلى غربي كوردستان (كوردستان سوريا) للإشراف على الحوارات بين المجلس الوطني الكوردي في سوريا وأحزاب الوحدة الوطنية (أكبرها PYD).

وقال عضو الأمانة العامة للمجلس فادي مرعي إن «الراعي الأمريكي للمفاوضات الكوردية وصل قبل ثلاثة أيام إلى غربي كوردستان للإشراف على المحادثات الكوردية بين الجانبين»، مؤكداً أن «المحادثات سوف تستأنف قريبا برعاية أمريكية».

وأضاف أن «المجلس الوطني الكوردي جاهز للتفاوض على أساس اتفاقية دهوك للوصول إلى شراكة حقيقية في كافة المجالات»، مشيراً إلى أن « تاخير استئناف المحادثات له علاقة بالانتخابات الأمريكية».

وأشار إلى أن «المحادثات الكوردية كانت قد تأجلت بسبب انتهاء مهمة ممثلة الخارجية الأمريكية التي كانت تشرف على الاجتماعات في غربي كوردستان».

وتعد اتفاقية (دهوك 2014) حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع، أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.