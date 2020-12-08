بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا (مدن الاكراد والشيعة..تنتفض) مقابل (مدن السنة العرب خامدة)؟ فثاروا مع داعش ولا ينتفضون ضد الفساد..عجيب؟

هل (الفساد) اصبح العامل الذي يدفع الشعبين الشيعي والكردي بالانتفاضة .. وفي كلاهما الانتفاضة كانت ضد الاحزاب الفاسدة الكردية باقليم كوردستان.. وضد الاحزاب المحسوبة شيعيا الفاسدة بوسط وجنوب بحرق مقاراتهم اينما وجدت..

واليس من الخبث تبرير انتفاضة الاكراد (تختزل بالرواتب)؟ لابعاد الانظار عن فساد (الاحزاب

الحاكمة باقليم كوردستان).. الذين قياداتهم اثروا بالمال الحرام.. ولم نجدهم يعملون على (الاستثمار بالمجال الصناعي والزراعي).. لايجاد فرص عمل لمئات الالاف الاكراد.. بل اختزلتها (بالمجال العقاري والتجاري الاستهلاكي) لمصالح (مافيات عائلية حاكمة ومهيمنة بكوردستان).. والنتيجة (ارتهن مصير كوردستان اقتصاديا ببغداد المتهرئة اصلا بالفساد) لعدم وضع قيادات الاكراد استراتيجية للنهوض بالواقع الانتاجي الصناعي والزراعي بكوردستان للاستغناء عن بغداد.

(وهل اصبحت مليشة الحشد بمدن السنة.. ضمانة للاحزاب المحسوبة للعرب السنة)

بالمحافظات الغربية.. بعدم حصول ثورة ضدهم، وضمانة بعدم حرق مقارهم .. لذلك (نجد القوائم السنية دخلت بتحالف مع قائمة الفتح الموالية لايران).. (فيتهم كل من ينتفض بالمثلث السني بانه ارهابي.. مثلما يتم اتهام كل من ينتفض بوسط وجنوب العراق بانه جوكري)؟ فالسؤال (هل اتهام الشيعي بالجوكرية منعته من الاستمرار بالثورة) الجواب كلا.. فلماذا (العرب السنة) خامدين ولا يخرجون ضد حكم الفاسدين؟

ولا يقل لي احد بان (هناك اعمار بالانبار) ليبرر سكوت السنة العرب؟

فماذا عن الموصل وصلاح الدين مثلا لماذا لا تنتفض؟ ثم بالتاكيد لا يصل ما يجري من (زوبعة الاعمار) بالانبار لا يعادل قطرة بالاعمار والنهوض بمدن كوردستان العراق.. فرغم ذلك الاكراد انتفضوا ضد الفساد .. ثم العرب السنة خرج منهم عشرات الالاف مع داعش .. بازمة الموصل.. فلماذا لا ينتفضون ضد لوبي الفساد السني بالمحافظات التي يتواجدون فيها؟ لماذا لا يخرجون هاتفين ضد الفساد حارقين مقار الاحزاب السنية المشاركة بالحكم فسادا، رافعين لافتات تهاجم البعث وداعش و القاعدة.. بنفس الوقت.. (حتى لا تتهم انتفاضتهم بالدواعش)..

وردا على من يحاول تبرير انتفاضة الاكراد بالسليمانية بحرق مقار الاحزاب الكردية

(بدعوى الرواتب) و(الكساد نتيجة كورونا).. نقول.. (العرب الشيعة انتفضوا منذ 2019 ولم يكن هناك ازمة رواتب ولا تاخير لها).. (والاكراد لو كان السبب انتفاضتهم بسبب تاخير الرواتب، فلماذا خرجت بالسليمانية ولم تخرج بدهوك و اربيل)؟ فاليس الرواتب متأخرة بدهوك واربيل ايضا؟ ام لان (اربيل ودهوك) الاجهزة الامنية فيها الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشد قسوة وحزما وقمعا للشعب الكردي.. منها في السليمانية، حيث (الاتحاد الوطني الكردستاني انشق عنه حركة التغيير) في حين (الحزب الديمقراطي باربيل ودهوك) لم تحصل فيه انشقاقات..

وننبه (العرب الشيعة، والاكراد) ادركوا بان الاحزاب الحاكمة هي بؤرة الفساد

ولا ضمان للمستقبل الا بازاحة هذه الاحزاب بالحاضر.. فالثراء الفاحش للقوى المحسوبة سياسيا واحزابها.. الذين جعلوا العراق مثل (المنخل) مهما تلقي فيه من ماء .. يتسرب من المنخل.. وهذا حال خزينة العراق، لتصبح المعادلة العراقية:

عراق غني + قوى سياسية فاسدة= شعب فقير وضائع وضياع مستقبل الاجيال

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم