معهد التطوير القضائي يستضيف ورشة عمل باللجان الخاصة بتعويض المتضررين من الاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

استضاف معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل باللجان الخاصة بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي شهدها العراق.

عقدت الورشة بحضور نائب رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي السيد نجم عبد الله احمد والمشرف القضائي القاضي السيد د.حيدر علي نوري، كما حضرها السادة مدير عام دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ورؤوساء اللجان المركزية والادعاء العام والسادة رؤساء اللجان الفرعية لتعويض المتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بجميع المحافظات.

وافاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان الورشة تضمنت عدة محاور بدأت بإرشادات تتعلق بإكمال المعاملة وسلامة الموقف الامني للمراجع واجراءات هيئة المساءلة والعدالة ثم عرض القرار على المدعي العام.

كما تضمنت الورشة بحث ارتباط اللجان الفرعية لتعويض المتضررين استنادا للمادة (3) ثانيا ومناقشة مهام وصلاحيات سكرتارية اللجان الفرعية ومناقشة المشاكل والمعوقات في عمل اللجان، واختتمت باستعراض النتائج والتوصيات.