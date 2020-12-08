مورينيو بعد فوز توتنهام على آرسنال: تهانينا لأرتيتا.. ولم نعد للوضع الطبيعي!

امتدح جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنكليزي، ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، بعد المباراة التي جمعت بينهما، وانتهت بفوز السبيرز.

وفاز توتنهام على الغانرز بثنائية دون رد في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وسجل له هاري كين وسون هيونج مين.

وقال مورينيو، متحدثًا إلى قناة “سكاي سبورتس”: “كانت مباراة كبيرة بكل معنى الكلمة، ليس فقط لأنها كانت مباراة توتنهام وآرسنال”.

وأضاف: “مبروك لميكيل أرتيتا لأنه قدّم لنا مباراة صعبة للغاية، كانوا جيدين للغاية ومنظمين، تسببوا في مشاكل، ولكن تمكنا من حلها، لديهم شجاعة تكتيكية جيدة وبروح لا تصدق، إنهم فريق جيد وهو مدرب جيد”.

وتابع مورينيو: “كنا نقرأ المباراة ونجري التغييرات للفوز بها لأن 2-0 كان في أيدينا ضد منافس عظيم وصعب لكن اللاعبين أبلو بلاءً حسنًا اليوم”.

وأكد: “سعيد جدًا بالنتيجة والأداء ولكن بالطبع أريد أن يلعب الفريق في الشوط الثاني بطريقة مختلفة، في الواقع لا تفعل دائمًا ما تريد القيام به لأن خصمك يفرض عليك اتجاهًا”.

وأردف: “كانت مباراة صعبة للغاية، يمكنني أن أتخيل غدًا أن عناوين الصحف عنهم ستكون بشأن عدم وجودهم في مركز جيد في الجدول”.

وأتم مورينيو: “الكثير من الناس يتخيلون أن ثلاث مباريات متتالية – ضد مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال – ستكون لحظة بالنسبة لنا لفقد النقاط والعودة إلى الوضع الطبيعي، لكننا لم نعد إليه، نحن هناك في القمة، أعتقد أنه أسبوع إضافي لنا على قمة الجدول ما لم يفز ليفربول بالكثير”.