يكيتي سوريا: على PKK احترام خصوصية كل جزء من أجزاء كوردستان

دعا حزب يكيتي الكوردستاني – سوريا، اليوم الثلاثاء، حزب العمال الكوردستاني PKK إلى الكفّ عن التدخل في شؤون الشعب الكوردي في كوردستان العراق وسوريا وإيران، واحترام خصوصية كل جزء من أجزاء كوردستان.

وقال يكيتي الكوردستاني، وهو أحد أحزاب المجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، في بلاغ صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب، طالعته (باسنيوز)، إن «المجتمعين أبدوا ارتياحهم من الجهود التي تُبذل لتطبيق اتفاقية شنگال بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان العراق، وإخراج كافة الفصائل والميليشيات المسلحة منها، وعودة النازحين الإيزيديين وغيرهم لديارهم، بعد بسط الأمن والاستقرار في شنگال».

وأشار البيان إلى أن «المجتمعين أدانوا الهجمات التي قام بها مسلحو حزب العمال الكوردستاني PKK على بيشمركة إقليم كوردستان والتي أدّت لاستشهاد العديد منهم، كما قدّروا سياسة ضبط النفس التي مارستها حكومة الإقليم».

وأكّد أن «المجتمعين شددوا على ضرورة أن يكفّ PKK عن هذه الممارسات العدائية تجاه إقليم كوردستان العراق، واحترام قوانينه وحقه في بسط سلطة الإقليم على كافة مناطقه».

وأردف البيان، أنّ «ساحة حزب العمال PKK هي شمالي كوردستان (كوردستان تركيا)»، وقال: «على الحزب الكفّ عن التدخل في شؤون الشعب الكوردي في كوردستان العراق وسوريا وإيران، واحترام خصوصية كل جزء من أجزاء كوردستان».