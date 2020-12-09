البرلمان يرفع جلسته بعد انهاء قانون تمويل نفقات الانتخابات

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، جلسة المجلس الى اشعار اخر.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان ” مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب”.
واضافت ان “رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة الى اشعار اخر”.
رفعت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، جلسة المجلس الى اشعار اخر.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان ” مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب”.
واضافت ان “رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة الى اشعار اخر”.
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