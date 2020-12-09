البرلمان يرفع جلسته بعد انهاء قانون تمويل نفقات الانتخابات

رفعت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، جلسة المجلس الى اشعار اخر.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ان ” مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب”.

واضافت ان “رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة الى اشعار اخر”.