التربية الاتحادية تعتبر العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

قررت وزارة التربية العراقية، اليوم الاربعاء، اعتبار العام الدراسي الماضي 2019-2020 سنة عدم رسوب.

وذكرت الوزارة في بيان انه “مراعاةً للظروف الصعبة التي مر بها ابنائنا الطلبة الأعزاء، صوتت هيئة الرأي في الوزارة على اعتبار العام الدراسي الماضي ٢٠١٩-٢٠٢٠ سنة عدم رسوب”.

وكانت هيئة الرأي قد صوتت في وقت سابق اليوم على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث في كافة الدروس التي رسبوا بها.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “هيئة الرأي في وزارة التربية صوتت على شمول طلبة الصفوف الدراسية المنتهية بأداء امتحانات الدور الثالث لكافة الدروس وحددت الحادي والعشرين من الشهر الحالي موعدا لانطلاقه”.