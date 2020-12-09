التربية توافق على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى الصباحية

أعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن موافقتها على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية إلى الصباحية للعام الدراسي 2020 – 2021 .

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ان “وزير التربية علي حميد الدليمي ، وافق على قبول استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية للعام الدراسي الحالي، استنادا للضوابط التي حددتها المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والاجنبي والتي تنص على عدم وجود مدرسة مسائية في (القضاء أو الناحية) ، فضلاً عن عدم وجود مدرسة مسائية تتضمن الاختصاصين (الاحيائي والتطبيقي) للمرحلة الاعدادية في المدارس القريبة من محل سكن الطلبة”.

واضاف “في حال وجود حالات مثبتة من اللجان الطبية او المستشفيات التخصصية لبعض الطلبة منها (العشو الليلي او العوق الفيزيائي، فضلاً عن ذلك عدم تجاوز اعمار الطلبة المراد استضافتهم في المدارس النهارية السن النظامي لتلك المدارس، على ان يكون اخر موعد للاستضافة لغاية الـ20 من شهر كانون الثاني لعام 2021”.

وتابعت انه “تم الزام المديريات العامة بالتقيد التام بالضوابط اعلاه حفاظاً على نزاهة عمل المؤسسة التربوية”.