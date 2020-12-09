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الحلبوسي يوجه بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية

وجه رئيس البرلمان، الاربعاء، بأستضافة وزير النقل وممثل عن وزارة المالية.

وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان المنعقدة حاليا انه “سيتم أستضافة وزير النقل وممثل عن وزراة المالية خلال الجلسات المُقبلة لمناقشة ملف ميناء الفاو الكبير”.

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