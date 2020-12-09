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العنصرية تتسبب في إيقاف مباراة سان جيرمان وباشاكشهير

توقفت مباراة باريس سان جيرمان وباشاكشهير في دوري أبطال أوروبا، بعد 16 دقيقة من انطلاقها، في ظل إصرار الضيوف على الانسحاب من اللقاء، بسبب إساءة عنصرية.

ويحل باشاكشهير ضيفا على سان جيرمان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب “حديقة الأمراء”.

وبدأت الأحداث عندما توجه حكم اللقاء لطرد المدرب المساعد للفريق التركي، ثم توقفت المباراة وذهب الفريقان إلى غرف خلع الملابس، بعد أن طالب لاعب تشيلسي السابق وباشاك شهير الحالي ديمبا با، من لاعبي فريقه مغادرة الملعب.

كما نشر النادي التركي لافتة عبر حسابه على تويتر مكتوب عليها “لا للعنصرية”.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن أمام الفريق التركي حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لاستئناف المباراة بعد إجراء تبديل بين الحكمين الرابع وحكم الفار.

وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

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