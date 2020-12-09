المحقق الصرخي: الإرْبلي والمفيد والطبرسي اجتمعوا على نفي المحسن؟

بقلم/ باسم البغدادي

للسيرة العقلائية بحث خاص في كتب الأصول لكثرة مباحثها وتنوعها ، كما عُقد لبحث خبر الثقة والظواهر والإجماع المنقول وغيرها ، بل هي أولى ؛ لأنها بالإضافة إلى كونها حجة فهي أهم الأدلة على كثير من الحجج الأخرى ، بل تعدّ أمّ الحجج ؛ إذ يستدل بها على حجية خبر الثقة وعلى سيرة المتشرعة وعلى حجية الظواهر وغير ذلك, فإنها تضم العلماء وعامة الناس جميعاً .

وفي تحقيق للمحقق الصرخي بخصوص حادثة سقوط المحسن الذي يدعيه البعض تبين أن أمة العلماء والعقلاء تنفي وجدوه أصلا فضلاً على أنه سقط, كل هذا جاء في بحثه الذي يلقيه من على صفحته الفيس بوك عنوانه(أمورٌ لَا تُرضِي الطّـائفِيّ وَالتّكفِيريّ مِن كُلّ المَذَاهِب!! لَكِنّها تُوافقُ وَاقِعَ وَسَطِيَةِ الدّينِ وَالضّمِير وَالأخلَاق)) جاء فيه…

((……ثَالِثًا ـ الإرْبلي وَأئِمّة العُلَماء وَالعُقَلاء…عَلَى نَفْـيِ المُحسن

عَلَى نَهْجِ المُفيد وَالطّبرسيّ وَالأئمّة المُعتَبرينَ قَد اخْتَارَ الإرْبلي نَفْـيَ وُجود المُحسن، حَيث بَيَّنَ فِي “كشف الغمّة2”:

أـ إنّ العُلَمَاء الأئِمّة المُعتَبَرينَ قد نَفَوا وُجودَ المُحسن، قَالَ{مِن كتَاب صَفْوَة الصّفوَة وَغَيرِه مِن تَأليف الأئِمّة المُعتَبَرينَ: أنّ أولادَه الذّكور أربَعة عَشَر ذَكَرًا…الحَسَن وَالحُسَين(عَلَيهما السّلام)…وَأبو بَكْر وَالعَبّاس وَعُثمَان…وَعُمَر وَمُحَمّد الأوسَط}

بـ ـ عَن غَيْرِ العُلَماء مِمّن لَا يَستَحقّ الذِكْر، قَالَ: {وَذَكَر قَوْمٌ آخَرونَ زِيادَة عَلَى ذلك، وَذَكَروا فِيهم مُحسنًا، كَان سُقْطًا}

جـ ـ عَلَى سِيرَة العُقَلاء، فَقَد اخْتارَ قَوْلَ الأئِمّة المُعتَبَرينَ وَبَنَى عَلَيه، حَيث قَالَ:{فَالحَسَن وَالحُسَين وَزَيْنَب الكبْرى وَأم كلثوم، هؤلاء الأربَعَة مِن الطّهر البَتول فَاطمَة بِنْت رَسولِ الله (عَلَيه وَعَلَيهم الصّلاة وَالسّلام)}

رابعًا-…..يتبع…….يتبع))

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