المرور تمنع دخول “مركبات الحمل” إلى بغداد في هذه الأوقات

قررت مديرية المرور العامة، الأربعاء، منع دخول “مركبات الحمل” إلى بغداد من السادسة فجراً إلى العاشرة مساءً.

وذكت المديرية في بيان أنه “من أجل تخفيف العبئ على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات قررنا منع دخول المركبات الحمل اكثر من (٤ طن) فما فوق الى العاصمة بغداد من الساعة (٦٠٠) صباحاً الى (٢٢٠٠) مساءاً وعدم السماح لهم بإيقاف مركباتهم قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد”.

وأضافت أنه “يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار عراقي لمخالفته الانظمة والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة”، مؤكدة أنه “يستثنى من هذا البيان (المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية)”.