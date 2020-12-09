Posted on by

المرور تمنع دخول “مركبات الحمل” إلى بغداد في هذه الأوقات

قررت مديرية المرور العامة، الأربعاء، منع دخول “مركبات الحمل” إلى بغداد من السادسة فجراً إلى العاشرة مساءً.

وذكت المديرية في بيان أنه “من أجل تخفيف العبئ على السيطرات في مداخل بغداد من جميع الجهات قررنا منع دخول المركبات الحمل اكثر من (٤ طن) فما فوق الى العاصمة بغداد من الساعة (٦٠٠) صباحاً الى (٢٢٠٠) مساءاً وعدم السماح لهم بإيقاف مركباتهم قرب السيطرات الموجودة في مداخل العاصمة بغداد”.

وأضافت أنه “يعاقب المخالف بغرامة مالية مقدارها (١٠٠٠٠٠)مئة الف دينار عراقي لمخالفته الانظمة والتعليمات الصادرة من مديرية المرور العامة”، مؤكدة أنه “يستثنى من هذا البيان (المركبات المحملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية)”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close