تحت مسمى التظاهرات .. مخربون يحرقون مقراً للديمقراطي الكوردستاني في گرميان

هاجم مخربون، تحت مسمى «التظاهرات»، مساء اليوم الثلاثاء، إحدى مقرات الديمقراطي الكوردستاني في گرميان، وأقدموا على أحراقه.

كمال ولي، مسؤول محلية بەموي للديمقراطي الكوردستاني في ناحية ميدان أفاد: «حوالي الساعة 7 مساء اليوم اقتحمت مجموعة من الشباب المخربين، عددهم أكثر من 50 شخصاً، مقر اللجنة المحلية لحزبنا، وهددوا بحرق المقر، وحرصاً على سلامة كوادرنا وعناصر البيشمركة قمنا بإخلاء المقر».

وأضاف «القوات الأمنية وصلت متأخرة إلى المكان، حيث كان المخربون قد أحرقوا المقر»، مشيراً إلى أن «مقر الديمقراطي الكوردستاني هو الوحيد الذي تعرض للإحراق في ناحية ميدان».