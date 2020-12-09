حقوق الإنسان تدعو حكومتي الإقليم والمركز لعدم جعل “قوت المواطن” وسيلة للمفاوضات السياسية

دعا رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي، الأربعاء، حكومة إقليم كردستان إلى عدم جعل “قوت المواطن” وسيلة للمفاوضات السياسية.

وقال الموسوي خلال افتتاح مكتب مفوضية حقوق الإنسان في كربلاء بمناسبة ذكرى ال 72 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن “الوضع الذي يخص مظاهرات السليمانية معقد بعض الشيء، كون المفوضية لغاية الان تحاول أن تنسق مع اقليم كردستان بشأن فتح مكتب لها في الاقليم وهذا ما نص عليه القانون ولا زالت الإجراءات معقدة”.

وأضاف :”أننا سائرون بهذا الاتجاه ولدينا حاليا لجنة في أربيل تتابع التظاهرات في السليمانية وزودتنا بتقارير ابتدائية”، داعياً حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى “عدم جعل قوت المواطن وسيلة المفاوضات السياسية”.

وأوضح الموسوي، أن “قوت المواطن يجب أن ينظر اليه بمعزل عن أي شي رواتب موظفي الاقليم حاجة ملحة وضرورية ولكن ينبغي على حكومة الاقليم ان تقوم بتصفية حساباتها السياسية والمالية مع الحكومة الاتحادية”.