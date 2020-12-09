دعوة لطرد ( البلطجية ) من الملاعب الرياضة العراقية

د . خالد القره غولي

هنا لا نريد تكرار أخطاءنا الماضية التي ساقتنا إلى الابتعاد عن تطور( الرياضة العرقية ) وعلى الرغم من الحقيقة المزيفة التي جاءت من الخارج , فأننا نحب الوطن ونحب العراقيين لنعيش فيه بسلام وامن واستقرار دون تمييز أو فارق ( العراق ) بلد كبير وعنيد وقيادته الرياضية صعبة ما لم يكن من صلب الشعب العراقي ويحمل الهوية العراقية الوطنية والقومية العراقية والذي يعرف جيداً ماذا يريد ( الرياضي العراقي ) وماذا يحب وأي شيء يكره , فعندما يحصل هذا فأننا عندها يمكن إن نحتفظ بالحقيقة لكي ننصر العراق الرياضي , أن العدالة الديمقراطية الرياضية العراقية ألحقه أملنا الوحيد وكل من يعتدي على الأمل يعتدي على الحياة , ويشوه الإنسان الرياضي العراقي ، وكل من يشوه الحقيقة لكي يشن حرباً جديدة على رياضة العراق ، فهذه الحرب وان تكن لأجل البقاء و لأجل الحياة فأنها تلحق اشد الضرر بالرياضي العراقي وتخدم الطارئين الفضوليين وتحمي موقفه , في ذات الوقت تمزق القلب الرياضي العراقي الواحد وتدمر حضارة وتاريخ رياضي رائع لها أسماؤها وبناتها دفعنا إبطال كثر لكي تدوم وتبقي بين سائر الأمم مرفوعة عالية , بدل أن نضرب بعضنا بعضا , هذا هو الواقع الناجز الذي يدمر العراق الرياضي الواحد لخدمة البلد والشعب ورعاية مصالحه والحفاظ على امن وسلامة الرياضيين العراقيين وعند الحديث اليوم عن أزمة الرياضة العراقية ( فوبيا انتخابات الأندية الرياضية ) نرى لزاما علينا اليوم أن نقف عند محطة الانتخابات والتي أقرتها وزارة الشباب والرياضة وبمباركة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية وأعضاء الهيئات العامة للأندية والاتحادات الرياضية العراقية والخبراء من أصحاب الشهادات العليا إلى المدربين والحكام المعنيين ولاعبي المنتخبات الوطنية والأعلام والصحافة وضرورة الوقوف هنا بسرعة للتدخل لحل أزمة ( الرياضة العراقية ) و الدعوة إلى إشراك أطراف عراقية من حملة الشهادات العليا من أصحاب

( الاختصاص ) الدقيق تبدي رأيها في هذا المجال وتدخل على خط تلك المسالة من خلال الطروحات والأفكار التي تبديها في هذا المجال , والتي يمكن النظر إلى تلك الآراء بشيء من الأمل والتفاؤل ذلك لان تلك الآراء تتضمن حلول ناجحة وناجعة وإجراءات عملية وعلمية من اجل الحد من المشاكل التي تعاني منها الرياضة العراقية لا سيما مشكلة انتخابات ( الأندية ) العراقية المقبلة وكيفية تقبل الشروط واللوائح التي أعدتها اللجنة المكلفة لهذا الغرض من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية مشكورة.

وطريقة رد بلطجية البعض من رؤساء الأندية والذين أكل عليهم الدهر وشرب على إلية الانتخابات لأنها تضر بمصالحهم .. ولا ادري كيف يفسر البعض من هؤلاء وطريقة بقاء البعض منهم على رأس الهيئات الإدارية وقد مر علية أكثر من ( 40 ) عام فقد يكون للجميع نصيب وافر من الإدلاء بالآراء حول تلك المشكلة من اجل حلها , لان أزمة الرياضة العراقية كبيرة وتحتاج إلى حركة واسعة لإيجاد حلول لها وتستلزم عمل كبير من قبل الدولة والجهات المعنية وقطاعات الشعب لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة ، وضرورة إيجاد حل سريع لأزمة انتخابات الأندية العراقية والسعي إلى استبدلها وأخص بالذكر الإدارات المتكلسة والدكتاتورية , ومن خلال لغة الحوار المباشر مع السيد وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الاولمبية العراقية واللجنة الرياضية في البرلمان العراقي .. و إيجاد سبل النهوض بها بما يحقق طموحات الرياضيين العراقيين والمجتمع في انجاز نقلة نوعية وأساسية في الواقع الرياضي من خلال خطط وبرامج مرحلية وإستراتيجية بعيدة المدى , والدعوة إلى أهمية السعي لإيجاد طرق جديدة للانتخابات الاتحادات المركزية والفرعية العراقية لنفس الغرض من اجل التغير .

وان الرياضة العراقية اليوم تمر بأزمة كبيرة وتستلزم البدء بحركة واسعة وعمل كبير من قبل جميع المعنيين بوزارة الرياضة والشباب وقطاع الاولمبية العراقية والاتحادات الرياضية وقطاعات الشعب وتوظيف جميع الإمكانات المتاحة لتغيير الواقع وتحقيق انجازات ملموسة في هذا المجال و أهمية السعي لخدمة الرياضة من خلال التواصل مع العراقيين الأصليين لا عراقي المهجر الذين يحملون الجنسيات المزدوجة ، في إن أكثر الأمور اليوم نوقشت في مخاض عسير بسبب المشاكل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والاتحادات والأندية .. وعلينا هي أعادة الشخصيات العراقية الفذة إلى مضمار الرياضة العراقية التي تخدم العراق لتوحيد الخطوات والمواقف والأزمة الحالية وكون العراق يمتلك فرقاً متقدمة لكافة الأعمار في جميع الألعاب الرياضية , التي تسهم في حل الأزمة الحالية