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رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزير العدل

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أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان بمكتبه اليوم الثلاثاء الموافق 8 /12/ 2020 وزير العدل السيد سالار عبد الستار رفقة مديرعام دائرة التنفيذ ومدير عام دائرة القاصرين.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى “الجانبان بحثا معالجة اشكاليات التداخل في اشغال الابنية المشتركة بين المحاكم ودوائر التنفيذ والكاتب العدل وضرورة ايجاد مجمعات عدلية مستقلة عن دور القضاء لخصوصية عمل المحاكم والدوائر العدلية.
وأضاف أن “اللقاء حضره السيد رئيس الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود”.

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