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زيدان يناقش مع فريق تحقيق نيابي آليات مكافحة الفساد المالي والاداري

ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مع أعضاء فريق لجنة نيابيى لتقصي الحقائق الاربعاء، آليات مكافحة الفساد المالي والاداري.

وقال بيان للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل أعضاء مجلس النواب رئيس وأعضاء اللجنة النيابية المُشكلة بموجب الأمر النيابي الخاص بتقصي الحقائق عن موضوع اللجنة التحقيقية المُشكلة بموجب الأمر الديواني (29) في 27 /8 /2020”.

واشار البيان الى أن “اللقاء حضره رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والسادة القضاة وعضو الادعاء العام وأعضاء الهيئة التحقيقية القضائية المكلفة بنظر قضايا اللجنة التحقيقية المُشكلة بموجب الأمر الديواني (29) في 27 /8 /2020”.

واضاف ان “المجتمعين ناقشوا آلية وتفاصيل عمل اللجنة التحقيقية والهيئة القضائية في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري والجرائم المهمة”.

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