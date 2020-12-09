كان القاهرة الجونة
1
كانت لحظة ساحرة وهي كذلك الان وغدا
حين وقفت هند صبري على الاستيج في مهرجان الجونة السينمائي 2019
فازت بجائزة افضل ممثلة عن فيلمها حلم نورا
القصة لم تنتهي هنا بل بدأت من هنا
نحن كبار عندما نكتب ونفكر ونشتعل بزيت الحبر وكبريت الورق
نحن كبار عندما نقف امام العدسة ذاك المجهر اللؤلؤي المشاغب
لكننا صغار على المسرح
نصرخ
نبكي
ننادي
نتذكر من ساندونا ودعمونا في رحلتنا مع الحرف والصورة
من امنياتي ان اصل للمنصة ذات يوم مثل هند صبري
حتى يسمع العالم صرختي ويشعر ببكائي ويرد على ندائي ويتذكر الكبار الذين صنعوا بصمتي
2
وحيد حامد كاتب سيناريو مصري كبير
تم تكريمه بالهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي 2020
وهي جائزة تمنح لشخصيات سينمائية بارزة لمساهمتهم في اثراء الفن السابع
تذكرت الراقصة والسياسي كشف المستور طيور الظلام المنسي اللعب مع الكبار
وحيد حامد بقلمه بحوارته الساخنة بمشواره الطويل مع نجوم ونجمات الشاشة
القى كلمة لا تقل قيمة عن احدى سيناريوهات افلامه
وجدت التواضع والعمل والنقاء في لغة هذا المبدع المخضرم
الناس ترانا شخصيات مهووسة بالغرور والنرجسية
يتهموننا بالسادية في الكتابة
وبأننا نتلاعب بالشعر ونغير لونه وهويته الى شيفرات لا مفاتيح لها
الجمهور يقرأ ما نكتب لكنه لا يعلم ما حصل لنا حتى نكتب بهذه القسوة عن الفوضى وهذه الوحشية عن العشق
3
وهي تتكلم الفرنسية تشعر بأنها باريسية من الضفة الشرقية
نادين لبكي
المخرجة والممثلة اللبنانية
صائدة الجوائز
لها جبهة في عالم السينما
فاز فيلمها كفرناحوم بجائزة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2018
بفستان رائع وتسريحة شعر لورينية وزغرودة بيروتية
وقفت على مسرح السعفة الذهبية
خاطبت قلوب العالم ومن ثم عقولهم
انا لا اعرف كيف ازغرد لكنني اعلم كيف استعمل قبضتي حين انتصر
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب