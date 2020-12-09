كان القاهرة الجونة

1

كانت لحظة ساحرة وهي كذلك الان وغدا

حين وقفت هند صبري على الاستيج في مهرجان الجونة السينمائي 2019

فازت بجائزة افضل ممثلة عن فيلمها حلم نورا

القصة لم تنتهي هنا بل بدأت من هنا

نحن كبار عندما نكتب ونفكر ونشتعل بزيت الحبر وكبريت الورق

نحن كبار عندما نقف امام العدسة ذاك المجهر اللؤلؤي المشاغب

لكننا صغار على المسرح

نصرخ

نبكي

ننادي

نتذكر من ساندونا ودعمونا في رحلتنا مع الحرف والصورة

من امنياتي ان اصل للمنصة ذات يوم مثل هند صبري

حتى يسمع العالم صرختي ويشعر ببكائي ويرد على ندائي ويتذكر الكبار الذين صنعوا بصمتي

2

وحيد حامد كاتب سيناريو مصري كبير

تم تكريمه بالهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

وهي جائزة تمنح لشخصيات سينمائية بارزة لمساهمتهم في اثراء الفن السابع

تذكرت الراقصة والسياسي كشف المستور طيور الظلام المنسي اللعب مع الكبار

وحيد حامد بقلمه بحوارته الساخنة بمشواره الطويل مع نجوم ونجمات الشاشة

القى كلمة لا تقل قيمة عن احدى سيناريوهات افلامه

وجدت التواضع والعمل والنقاء في لغة هذا المبدع المخضرم

الناس ترانا شخصيات مهووسة بالغرور والنرجسية

يتهموننا بالسادية في الكتابة

وبأننا نتلاعب بالشعر ونغير لونه وهويته الى شيفرات لا مفاتيح لها

الجمهور يقرأ ما نكتب لكنه لا يعلم ما حصل لنا حتى نكتب بهذه القسوة عن الفوضى وهذه الوحشية عن العشق

3

وهي تتكلم الفرنسية تشعر بأنها باريسية من الضفة الشرقية

نادين لبكي

المخرجة والممثلة اللبنانية

صائدة الجوائز

لها جبهة في عالم السينما

فاز فيلمها كفرناحوم بجائزة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 2018

بفستان رائع وتسريحة شعر لورينية وزغرودة بيروتية

وقفت على مسرح السعفة الذهبية

خاطبت قلوب العالم ومن ثم عقولهم

انا لا اعرف كيف ازغرد لكنني اعلم كيف استعمل قبضتي حين انتصر

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب