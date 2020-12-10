استقالة جدعون ساعر..!

كتب: شاكر فريد حسن

أعلن جدعون ساعر المنافس الأكبر والأبرز لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في حزب الليكود، استقالته وانفصاله عن الحزب وسعيه لتشكيل حركة سياسية جديدة، والعمل على هزيمته في الانتخابات المبكرة التي تلوح في الأفق.

وتأتي هذه الاستقالة في إطار الصراعات واحتدام الصراع الشخصي بين كبار وقيادات الليكود ونتنياهو على قضايا ومسائل تنظيمية وشخصية إشكالية.

وقد سيطرت وهيمنت استقالة ساعر على الاعلام الاسرائيلي والصحافة العبرية، ووصفتها بالزلزال السياسي على المستويين الحكومي والحزبي.

ويعد ساعر من اليمينيين المتطرفين والمتشددين أكثر من نتنياهو، وهو يتحفظ على حل الدولتين، وعلى أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية.

ولا جدال بأن خطوة ساعر تزيد وتعمق أزمات بنيامين نتنياهو وتضعه في مواجهة من التحديات، وسوف يواصل المراوغة للحفاظ على ائتلافه الحكومي، وتعزيز مكانته وموقعه في رئاسة حزب الليكود وزعامة معسكر اليمين.