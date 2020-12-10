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اسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الخميس 10 كانون الأول 2020.

وقال مراسل  إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 126800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 126850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاربعاء 126400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127250 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 126250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 126800 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  126500 لكل مائة دولار امريكي.

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